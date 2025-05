Palermo celebra Totò Schillaci con un murale nel cuore del CEP

La Fondazione Federico II, in collaborazione con il Palermo FC, ha commissionato un murale in onore di Totò Schillaci

Un murale al CEP per Totò Schillaci, affacciato proprio sul campo di quartiere in cui l’eroe delle Notti Magiche ha dato i suoi primi calci a un pallone: si chiama “Totò” ed è l’omaggio della Fondazione Federico II, in collaborazione con il Palermo FC, attraverso gli occhi e le mani dell’artista Igor Scalisi Palminteri. L’opera sarà inaugurata il *4 giugno alle 20.30*, con uno spettacolare light show proiettato sul murale, ad opera di Giulia Galioto per Odd Agency.