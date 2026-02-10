Palermo, Ceccaroni: “Penso sia un punto da grande squadra, il gol un’emozione bellissima. I tifosi…”

Le parole del difensore dei rosanero, autore della rete che ha ristabilito la parità

Pietro Ceccaroni, autore della rete che ha ristabilito la parità nel match contro la Sampdoria, terminato per 3-3, è intervenuto ai microfoni:

Pietro, pareggio pirotecnico sul campo della Sampdoria.“Sì, è stata una partita tosta. Sapevamo che la Samp era in un buon momento di forma, una squadra che ha cambiato tanto e ha rinforzato molto la rosa. Abbiamo fatto una partita difficile.”

Che valore ha questo punto?“Penso sia un punto da grande squadra, per il carattere e la mentalità che questo gruppo ha dimostrato di avere.”

Il gol del 3-3 e la corsa sotto il settore ospiti: che emozione è stata?“Bellissimo. Quando fai gol è sempre un momento speciale. La dedica va a mia figlia Allegra e a mia moglie, che mi aiutano e mi sostengono sempre. Poi esultare sotto il settore ospiti, anche se non era pieno dei nostri tifosi purtroppo, è sempre molto bello.”

Dodicesimo risultato utile consecutivo: che consapevolezza vi lascia questo pareggio?“In Serie B la continuità è fondamentale. Ce lo dice sempre il mister e ce lo diciamo anche tra di noi. Non è stata la nostra miglior partita sotto tanti punti di vista, ma ci sono gare che vanno giocate così e bisogna portare a casa punti importanti.”

Un messaggio ai tifosi rosanero che non hanno potuto seguire la squadra al Ferraris?“Ci dispiace molto. Tante trasferte vengono vietate ai nostri tifosi e non possono darci una mano come vorrebbero. Però sappiamo che sono sempre con noi e non vediamo l’ora di giocare sabato al Barbera, sperando che sia gremito come lo è stato spesso in questa stagione.”