Palermo, Ceccaroni: “Inzaghi ci ha dato grande dedizione al lavoro”

Il difensore classe 1995 è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta mattutina odierna

Mediagol ⚽️ 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 13:23)

Pietro Ceccaroni al termine della seduta d'allenamento mattutina è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi su diverse tematiche:

Quali sono le prime impressioni? Molto positive, c'è grande entusiasmo, ed è la cosa più importante su cui lavorare, il mister cerca di trasmetterci ciò in cui crede

Lo scorso anno sei stato uno tra i più positivi, è stata la migliore stagione per te? Sono stato contento ma quello che era l'obiettivo non è stato raggiunto e quindi non è stata positiva. Sono contento di cosa sono riuscito a proporre, credo di aver fatto a Venezia stagioni di buon livello, ma sono contento, la difesa a 3 mi aiuta ad essere più offensivo, cercheremo di riproporlo quest'anno.

Ci sono stati errori la scorsa stagione, cosa vi ha dato Inzaghi? Gli errori ci sono stati e sono stati valutati, ci sono diversi motivi. Quello che Inzaghi ci ha dato è la grande dedizione al lavoro e al non pensare al singolo.

Cosa hai detto ad Augello per convincerlo? Non c'è bisogno di convincere per venire a Palermo ma ho un bellissimo rapporto con lui, sono contento che sia qui per darci una mano anche perchè è un ottimo giocatore.

Richieste di Inzaghi ai braccetti? Siamo all'inizio, vediamo le indicazioni durante l'anno. Da questo inizio sembra che l'input sia di creare gioco e per i braccetti è fondamentale nel calcio modernolo. Dobbiamo metterci quel qualcosa in più che in B fa la differenza.

Pressing? il mister ci tiene molto, l'ha dimostrato nella sua carriera che ci tiene ad essere una squadra compatta.

Cosa ne pensi dei tifosi rosanero:10.000 abbonamenti? Non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, ovviamente erano delusi nel finale di stagione e abbiamo voglia di riscatto. Tutti insieme possiamo creare qualcosa di bello.

Cosa ne pensi dell'amichevole in programma contro il Manchester City? Un mix di emozioni belle perchè chi non sogna di giocare con una squadra di questo livello. Davanti al nostro pubblico cercheremo di fare bella figura perchè sono le partite che si sognano di giocare, ma saremo pronti.

Quale potrebbe essere le sorprese della Serie B? Difficile fare pronostici, sicuramente le retrocesse partono per fare un campionato di livello ma non è mai facile dirlo. Una squadra che potrebbe sorprendere è il Mantova, che gioca molto bene, ma è molto presto.