Palermo, Ceccaroni: “Affrontiamo il Modena con lo spirito giusto”

Ceccaroni carica il Palermo per il Modena, elogia squadra e allenatore e mostra fiducia nei compagni.

⚽️ Mediagol 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 07:39)

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia riporta le parole di Pietro Ceccaroni ai microfoni di Rgs alla vigilia del big match tra Palermo e Modena, sfida che il difensore rosanero si prepara a vivere da protagonista dopo aver scontato un turno di squalifica.

Ceccaroni sottolinea l’importanza della prossima partita: "È una gara molto importante, ma siamo solo all’inizio dovremo affrontarla con lo spirito giusto. Sappiamo che ci sarà il tutto esaurito e, come sempre, dovremo dare tutto per i nostri tifosi. Questa squadra, come dice spesso Inzaghi, è composta da venti titolari – spiega –. Chi verrà scelto sarà pronto per dare battaglia, e se posso dare una mano con un po’ di esperienza in più, ben volentieri".

Un pensiero è rivolto anche all’assente Bani, alle prese con un problema fisico: "È un giocatore straordinario – afferma Ceccaroni – si è messo in gioco e ha dato una mano a tutti, dentro e fuori dal campo. Sappiamo comunque che chi lo sostituirà darà il massimo". L’attenzione si sposta poi sull’avversario di turno, il Modena "una squadra molto solida ed esperta. Hanno fatto un mercato importante – aggiunge – con giocatori affermati per la categoria. Per batterli servirà una partita perfetta. Siamo consapevoli della nostra forza e durante la settimana lavoriamo per dare il massimo".

Sul piano più personale, il difensore parla anche degli ex di giornata: "Di Mariano è un grande amico, gli voglio davvero bene e sono sicuro che sta dimostrando tutto il suo valore. Palumbo è un profilo fuori categoria: spero che viva questa settimana serenamente e poi faccia vedere il suo valore in campo". In chiusura, dedica parole di stima a due figure chiave del Palermo: "Con Augello ho un rapporto bellissimo, in campo e fuori. Inzaghi invece ha sempre tanto entusiasmo da trasmettere a tutti".