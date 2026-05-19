La semifinale tra Palermo e Catanzaro si giocherà senza pubblico ospite anche al Renzo Barbera. Infatti, l'Osservatorio Nazionali sulle Manifestazioni Sportive ha vietato, in mattinata odierna, in maniera ufficiale la trasferta al tifo calabrese. La decisione era nell'aria, ed arriva in maniera quasi scontata, dopo che al Ceravolo a rimanere fuori sono stati i tifosi del Palermo.

Chi non risiede nella provincia di Catanzaro, tuttavia, potrà acquistare un tagliando in un altro settore dello stadio, che non sia il settore ospite. Invece, per gli altri, sarà impossibile assistere al match.