Sarà Matteo Marcenaro a dirigere la sfida di ritorno della semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro, una gara che si preannuncia infuocata dopo il netto risultato dell’andata. Il direttore di gara della sezione di Genova è stato scelto per uno dei match più delicati della stagione, con i rosanero chiamati a una vera impresa davanti al proprio pubblico.

I precedenti con il Palermo sorridono alla formazione siciliana. Marcenaro ha arbitrato diverse volte i rosanero tra Serie C e Serie B, con un bilancio generalmente positivo. Tra le gare più ricordate c’è il derby vinto contro il Catania nel marzo 2021 grazie al gol di Mario Alberto Santana, ma anche il successo contro il Südtirol nella stagione 2023/24 e il pareggio per 3-3 sul campo del Perugia. L’unica sconfitta del Palermo con Marcenaro risale invece alla gara interna persa contro l’Avellino nel campionato di Serie C.

Anche il Catanzaro ha già incrociato più volte il fischietto ligure. I giallorossi vantano precedenti abbastanza equilibrati: tra questi figurano il successo per 2-0 contro il Bari nel 2021 e la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Como, ma anche due sconfitte casalinghe contro Rende e Reggina.

Per Marcenaro sarà dunque una gara ad altissima tensione, in un Barbera che proverà a trascinare il Palermo verso una clamorosa rimonta e la finale playoff. I rosanero, infatti, dovranno ribaltare il pesante 3-0 subito nella gara d’andata al Ceravolo, mentre il Catanzaro partirà con un vantaggio importante e con un piede già nell’ultimo atto degli spareggi promozione.