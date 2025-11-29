mediagol palermo Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna Ranocchia, ancora out Gyasi e Gomes

I convocati

Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna Ranocchia, ancora out Gyasi e Gomes

La lista dei convocati in vista del match in programma nella serata odierna contro la Carrarese
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match della serata odierna contro la Carrarese. Torna Filippo Ranocchia che ha scontato la squalifica nell'ultima sfida contro l'Entella. Ancora fuori Claudio Gomes ed Emanuel Gyasi per infortunio.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

22 Bardi

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

