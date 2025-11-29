Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista del match della serata odierna contro la Carrarese. Torna Filippo Ranocchia che ha scontato la squalifica nell'ultima sfida contro l'Entella. Ancora fuori Claudio Gomes ed Emanuel Gyasi per infortunio.
Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna Ranocchia, ancora out Gyasi e Gomes
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
22 Bardi
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
