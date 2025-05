Palermo-Carrarese, GDS: “Ranocchia al posto di Blin, Di Francesco…”

Il Palermo si prepara al preliminare dei play-off con particolare attenzione alla gestione di Gomes, a quota quattro ammonizioni e che in caso di cartellino giallo salterebbe la prima gara dei playoff. Occhi puntati sulla mediana soprattutto considerando anche l'assenza di Blin (squalificato). Dionisi potrebbe affidarsi a Ranocchia per sostituire Blin, mentre in caso di necessità potrebbe optare per Vasic o Verre, anche se un cambio massiccio in mediana appare poco probabile per motivi di equilibrio.