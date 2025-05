Palermo-Carrarese, Fabrizio Miccoli presente al Renzo Barbera

In attesa del calcio d'inizio della sfida tra Palermo e Carrarese, in programma alle 20:30, Fabrizio Miccoli è stato avvistato all'esterno dello stadio Renzo Barbera. L'ex capitano rosanero si è intrattenuto per qualche minuto con i tifosi presenti, concedendosi volentieri a foto e saluti prima di entrare per assistere al match. La sua ultima apparizione al Barbera risaliva al 3 novembre 2024, in occasione della partita valevole per la 12esima giornata di Serie B contro il Cittadella, terminata con la sconfitta del Palermo per 1-0