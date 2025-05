Palermo, carica nei social in vista dei play-off con il gol di Le Douaron

La carica dei rosanero in vista della sfida di domani

Il Palermo domani affronterà la Juve Stabia, nel primo match di play-off. Intanto, nei social i rosanero provano a dare la carica tramite il gol di Le Douaron nella sfida contro la Carrarese, valido per il definitivo 1-1. "Il guizzo di Jeremy per ricordarci che ci siamo: domani ci aspetta una battaglia. Uniti, forza Palermo", così il club siciliano nei canali social in vista della gara di domani.