Si è conclusa ieri la fase di prelazione per la campagna abbonamenti 2024/25. Le tessere rinnovate sono state 10.121: quattro abbonati 2023/24 su cinque hanno, quindi, sfruttato il proprio diritto di prelazione. Come previsto dal calendario della campagna abbonamenti 2024/25, a partire dalle ore 13.00 di oggi, giovedì 1° agosto, inizierà la vendita libera.

PROMOZIONI UNIVERSITÀ E FAMIGLIA

A partire da martedì 6 agosto, via anche alla sottoscrizione di abbonamenti PROMO UNIPA e PROMO FAMIGLIA.

CALENDARIO RITIRO TESSERE (per gli abbonamenti sottoscritti presso i punti vendita Vivaticket):

da lunedì 5 agosto 2024 per gli abbonamenti sottoscritti durante le fasi di prelazione (conferma e cambio posto);

da lunedì 12 agosto 2024 per gli abbonamenti sottoscritti in fase di vendita libera.

Il ritiro delle tessere e la sottoscrizione degli abbonamenti PROMO UNIPA e PROMO FAMIGLIA avrà luogo presso nei pressi dello Store e Bar Stadio, in un apposito ufficio di biglietteria allestito per l’occasione aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00 – escluso festi

PREZZI ABBONAMENTI IN VENDITA LIBERA

vi e venerdì 16 agosto).

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