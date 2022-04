Palermo, Brunori trascina i rosa: il titolo di capocannoniere è in ghiaccio

L'attaccante Matteo Brunori sta letteralmente trascinando il Palermo di Silvio Baldini nella corsa al secondo posto del Girone C di Serie C

"Il campionato non è finito, ma la corsa al titolo di capocannoniere sì. Matteo Brunori , salvo robe inimmaginabili da parte degli inseguitori, è il primo capocannoniere del Palermo in Serie C , il settimo in assoluto nella storia del club a prendersi il trono dei bomber del campionato di competenza", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul centravanti italobrasiliano presente alla corte di Silvio Baldini .

Dopo l'esclusione del Catania e dunque di Luca Moro dal torneo di Serie C, il secondo nella classifica marcatori è Antenucci del Bari che ha visto ridurre il proprio score da diciassette a quota quindici reti (per via della doppietta realizzata contro gli etnei, adesso invalidata). Un gap profondo rispetto alle ventiquattro messe a segno dal calciatore di proprietà della Juventus. Per superare Brunori, infatti, Antenucci dovrebbe segnare 10 gol nelle ultime sfide contro Taranto e Palermo."Non accadeva dal 2004, da quando Toni mise a segno 30 reti in Serie B, guidando i rosa verso la promozione", si legge sul noto quotidiano.