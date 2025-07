Palermo, Brunori: “Servono concretezza e rabbia. Dobbiamo concentrarci su noi stessi”

Il capitano del Palermo, Matteo Brunori, è intervenuto in conferenza stampa durante il secondo giorno di ritiro: "Bisogna essere più "cazzuti". Servono concretezza e rabbia, che in questo campionato serve. Servono i giocatori ma serve anche che la squadra sia unita per un obiettivo e vada forte per un obiettivo. La cosa importante è questa. Vacanze nel lago di Palermo? Io Palermo non la vedo come un punto dove faccio solo il mio lavoro. La mia famiglia si trova bene, quindi la vedo come una casa. Non sento la necessità di tornare nel mio paese e c'è tutto a Palermo. Avversarie? Dobbiamo pensare solo a noi. Non distrarci dal resto, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Determinazione che ha portato il mister, era qualche anno che non percepivo questa voglia, senza nulla togliere a chi c'era prima, ma sentiamo sincerità e c'è grinta e fa ben sperare".