Palermo, Brunori segna più di Lewandowski: e quel record di Toni nel mirino…

Da inizio anno Brunori ha realizzato quattordici reti, due in più di Lewandowski del Bayern Monaco. In Italia nessuno col suo ruolino di marcia

"E chi lo ferma più? Lo straordinario 2022 di Brunori ha raggiunto una nuova tappa: il primo posto in classifica cannonieri. La doppietta al Taranto porta l’italo-brasiliano in vetta tra i bomber del Girone C e di tutta la Lega Pro , agganciando quel Moro del Catania che sembrava irraggiungibile al termine del girone d’andata", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul centravanti di proprietà della Juventus che sta letteralmente trascinando il Palermo di Silvio Baldini a suon di gol pesantissimi.

"Brunori come Lewandowski, anzi, Brunori meglio di Lewandowski, che nel 2022 ha realizzato «solo» 12 reti in Bundesliga col Bayern Monaco. Il polacco lo scavalca solo prendendo in considerazione anche le Coppe, portandosi a 15 marcature nel nuovo anno", prosegue il noto quotidiano. Prendendo comunque in esame tutti i campionati professionistici europei, solamente il greco Giannis Pasas del Veria Nps ha realizzato più reti di Brunori da gennaio in poi (15 per l'esattezza in sedici partite, contro le quattordici disputate dall'italo brasiliano).