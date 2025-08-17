Matteo Brunori, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 al termine del match vinto contro la Cremonese:
Le parole
Palermo, Brunori: “Sappiamo tutti qual è il nostro sogno e va alimentato giorno dopo giorno con il lavoro”
Il capitano dei rosanero ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match contro la Cremonese
"È stata una partita equilibrata, abbiamo interpretato molto bene quello che chiedeva il mister, siamo contenti. Abbiamo trovato qualche difficoltà a sbloccarla, anche se abbiamo avuto qualche occasione, ma siamo contenti perché era importante passare il turno. Obiettivo Serie A? Sì, ci siamo perché stiamo lavorando bene, sappiamo tutti qual è il nostro sogno e va alimentato giorno dopo giorno con il lavoro. Lo stiamo facendo, bisogna solo continuare così."
