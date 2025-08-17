mediagol palermo Palermo, Brunori: “Sappiamo tutti qual è il nostro sogno e va alimentato giorno dopo giorno con il lavoro”

Palermo, Brunori: “Sappiamo tutti qual è il nostro sogno e va alimentato giorno dopo giorno con il lavoro”

Palermo, Brunori: “Sappiamo tutti qual è il nostro sogno e va alimentato giorno dopo giorno con il lavoro” - immagine 1
Il capitano dei rosanero ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match contro la Cremonese
Matteo Brunori, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 al termine del match vinto contro la Cremonese:

"È stata una partita equilibrata, abbiamo interpretato molto bene quello che chiedeva il mister, siamo contenti. Abbiamo trovato qualche difficoltà a sbloccarla, anche se abbiamo avuto qualche occasione, ma siamo contenti perché era importante passare il turno. Obiettivo Serie A? Sì, ci siamo perché stiamo lavorando bene, sappiamo tutti qual è il nostro sogno e va alimentato giorno dopo giorno con il lavoro. Lo stiamo facendo, bisogna solo continuare così."

