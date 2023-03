Palermo, Brunori recupera? Il capitano rosanero è al 50% in vista del Parma

"In vista di Parma , quindi, è corsa contro il tempo per capire chi e quanti calciatori potranno essere recuperati e messi a disposizione dello staff tecnico del Palermo ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". I fari sono puntati sul capitano Brunori che in quel di Girona ha iniziato la fase di riatletizzazione a causa dell'infortunio rimediato in occasione della super rovesciata messa a segno sul campo del Cittadella .

"In questo momento, le possibilità di averlo a disposizione per sabato sono del 50% e i prossimi giorni saranno decisivi in tal senso", si legge. Nella seduta di allenamento di ieri l'ex attaccante della Juventus ha lavorato parzialmente con il gruppo e questo fa ben sperare in vista dell'impegno del Tardini. "Di sicuro Corini non correrà rischi nell’utilizzo del bomber se non sarà al 100% della condizione", chiosa il Gds.