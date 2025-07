Palermo, Brunori: “Prime impressioni? Super positive. Vedo voglia di rivalsa”

Le parole di Brunori in conferenza stampa sulle prime impressioni in vista della stagione

Il capitano del Palermo, Matteo Brunori, è intervenuto in conferenza stampa durante il secondo giorno di ritiro: "Prime impressioni? Super positive, il mister ha portato tanto entusiasmo e ci trasmette sin dalle prime parole tanta voglia di fare e dimostrare ed è lo spirito che serve. C'è tanta positività, si sente nell'ambiente. Stando a Palermo da anni vedo voglia di rivalsa, c'è voglia di raggiungere quel sogno. Sono felice, sono contento e motivato. Ho trovato così tutti i miei compagni, si respira aria positiva, c'è voglia di fare un campionato importante con il raggiungimento di un sogno che noi conosciamo, ma deve essere alimentato dal lavoro che ci chiede il mister. C'è un percorso da intraprendere. Cosa ci è arrivato dalla società? La società ha preso delle decisioni e dentro di noi ha un significato forte perchè vuol dire che è molto presente e ci fa capire che non c'è più niente da perdere, c'è un obiettivo ben chiaro da tutti che si conquista nel campo con lavoro e unione. Sono state fatte delle scelte, voglio fare un grande in bocca al lupo - ha aggiunto - ai compagni che sono rimasti fuori dal progetto tecnico".