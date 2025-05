Palermo, Brunori: “Abbiamo tutti delle responsabilità. Bisogna dare di più”

Il capitano del Palermo, Matteo Brunori, ha commentato la partita persa dai rosanero contro la Juve Stabia ai microfoni ufficiali del club: "Mi dispiace tantissimo, perché sappiamo quante in questo anno, in questa stagione, sofferenze abbiamo dato alla nostra gente. Ci sono stati troppi alti e bassi e non va bene. Quindi abbiamo tutti delle responsabilità, perché comunque il Palermo sappiamo benissimo che merita ben altro. È difficile anche trovare le parole, perché in questi momenti è meglio magari stare in silenzio e fare ognuno, come ho detto prima, un esame di coscienza. Però bisogna trovare la forza assolutamente di ripartire tutti insieme, di trovare un equilibrio e avere la forza, perché il Palermo ha la forza di ripartire, l'ha fatto in momenti difficili. Siamo consapevoli che bisogna dare qualcosa in più, assolutamente. E insieme alla nostra gente sicuramente ci sarà un futuro migliore. Fa male perché noi sappiamo quanto attaccamento c'è per questa maglietta e quanta gente segue il Palermo. Quindi in questi anni ci sono state un po' di amarezze. Abbiamo provato un po' di amarezze. Sono sicuro che siamo consapevoli che bisogna fare di più, assolutamente. Mi sento dire solo questo oggi perché c'è tanta amarezza dentro di noi", ha concluso.