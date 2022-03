Palermo, Brunori a suon di record: da Vlahovic a Immobile e Abraham, nessuno come lui

L'attaccante Matteo Brunori sta letteralmente trascinando il Palermo di Silvio Baldini a suon di gol e record appartenenti a grandi campioni

L'ex bomber della Juventus Under 23 ha trovato contro la Virtus Francavilla il suo quindicesimo gol in campionato nonché l'ottavo nelle ultime sei partite disputate dai rosa nel Girone C di Serie C. "Nessuno in Italia ha fatto meglio di lui, da Vlahovic a Immobile, da Simeone a Abraham, almeno in A e in B ( Ganz del Lecco ne ha realizzati due in più ma con dieci gare a disposizione)", si legge sul noto quotidiano.