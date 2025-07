Palermo-Bra, la probabile formazione dei rosanero

Il Palermo alle 17:30 scenderà in campo per disputare la quarta amichevole stagionale. I rosanero affronteranno il Bra , compagine che ha vinto il campionato di Serie D lo scorso anno.

Filippo Inzaghi opterà con ogni probabilità nuovamente al 3-4-2-1, ma, con delle sorprese, soprattutto in attacco. In porta dovrebbe partire Alfred Gomis. In difesa, Avena sulla sinistra, Diakitè sulla destra e Peda al centro. Centrocampo inedito con la coppia Segre-Blin. Sulle fasce dovrebbero partire nuovamente titolari Augello a sinistra e Gyasi a destra. Le Douaron e Di Francesco agiranno alle spalle di Corona.