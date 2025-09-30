Palermo, Blin: “Gara difficile da giocare, nel secondo tempo abbiamo sofferto. Tifosi? Meravigliosi”

Le parole del francese nel post partita di Palermo-Venezia

⚽️ 30 settembre - 23:53

Alexis Blin è intervenuto nel post match di Palermo-Venezia ai microfoni ufficiali:

Palermo–Venezia 0-0, che partita è stata?

È stata una gara un po’ chiusa, difficile da giocare. Nei duelli loro hanno avuto più possesso palla. Nel primo tempo abbiamo pressato bene, recuperando diversi palloni alti. Lì potevamo metterli in difficoltà sulle seconde palle e sulle palle inattive, ma non siamo riusciti ad essere abbastanza efficaci in fase offensiva con tutta la squadra.

Nella ripresa invece?

È stato più difficile: siamo arretrati un po’, loro hanno giocato bene e bisogna riconoscere che sono una bella squadra. Quando non si può vincere, non si deve perdere: questo punto può essere importante per il futuro.

Quanto conta l’abbraccio finale con i tifosi?

Tantissimo. Anche oggi hanno riempito il Barbera e dall’inizio del campionato sono meravigliosi. Questo sostegno ce lo prendiamo e ci carica ancora di più. Dobbiamo però avere la lucidità per non concedere gol nei momenti di confusione.

Che valore ha questo pareggio in ottica campionato?

La Serie B è lunga e difficile. Anche noi volevamo vincere stasera ma non ci siamo riusciti, quindi accettiamo il punto e andiamo avanti. Siamo una squadra che difende bene, e in questo campionato è un aspetto molto importante perché per gli altri non è facile metterci in difficoltà. Il gol arriverà, ne sono sicuro. Ora guardiamo già a sabato.

Testa già allo Spezia?

Sì, subito al recupero. Abbiamo giocato tante partite negli ultimi giorni, ma con umiltà e tranquillità prepareremo la gara. Il gruppo risponde bene, c’è l’atteggiamento giusto, quindi non ho dubbi: faremo una bella partita sabato fuori casa.