Palermo, Bigon pensa ad un cambio nell’area scouting per la prossima stagione, interessa un ex Napoli

Dopo una stagione deludente, funestata da una sempre più incessante contestazione dei tifosi, il Palermo ha comunque strappato un pass per i playoff di Serie B, chiudendo all’ottavo posto con 52 punti. Il portale Tuttomercatoweb sottolinea che i rosanero affronteranno in trasferta la Juve Stabia nel primo turno a eliminazione diretta.

Il focus si sposta però anche sul futuro del club, che sta iniziando a pianificare la prossima stagione, a prescindere dall’esito degli spareggi promozione. Tmw rivela che “la società sta già progettando il futuro, anche per ciò che concerne l’area scouting”. In questo contesto, Riccardo Bigon, attuale direttore tecnico del City Football Group, avrebbe avviato contatti con Leonardo Mantovani, ex responsabile scouting del Napoli.