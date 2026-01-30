mediagol palermo Palermo-Bari, i convocati di Inzaghi: ancora out Diakitè per scelta tecnica, fuori anche Magnani e Veroli

Palermo
La lista dei convocati di Filippo Inzaghi per la sfida in programma nella serata odierna
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida, in programma nella serata odierna, contro il Bari, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Assenti Giangiacomo Magnani e Davide Veroli per infortunio. Out anche Salim Diakitè per scelta tecnica.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

77 Di Bartolo

