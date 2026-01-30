Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida, in programma nella serata odierna, contro il Bari, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Assenti Giangiacomo Magnani e Davide Veroli per infortunio. Out anche Salim Diakitè per scelta tecnica.
I CONVOCATI
Palermo-Bari, i convocati di Inzaghi: ancora out Diakitè per scelta tecnica, fuori anche Magnani e Veroli
La lista dei convocati di Filippo Inzaghi per la sfida in programma nella serata odierna
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
77 Di Bartolo
