Palermo, Bardi: “È stata una partita positiva, abbiamo lottato su ogni pallone”

Il portiere dei rosanero ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match
Francesco Bardi, portiere del Palermo, ha rilasciato qualche dichiarazione al termine del match contro la Cremonese:

Rigori? Buona dose di allenamento, di istinto, proviamo tutto durante la settimana, ci concentriamo su ogni particolare. Tifosi? Uno spettacolo incredibile, affetto e calore unico. Dobbiamo ripagare il loro affetto, ci responsabilizza, è un onore difendere questi colori. È stata una partita positiva, abbiamo lottato su ogni pallone, si è visto uno spirito di sacrificio che ci deve contraddistinguere per tutto l’anno. Io vicino al Brescia? Si occupa tutto il mio procuratore.

