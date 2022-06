Palermo, Baldini: “Sicuro della Serie B, sotto di due gol con l’Entella ho detto…”

"Noi abbiamo fatto diciassette partite consecutive fino alla finale senza mai perdere, dodici vittorie e cinque pareggi. Ai playoff in otto partite abbiamo collezionato sei vittorie e due pareggi. In semifinale e finale quattro vittorie, senza subire neanche un gol. Come mai siamo arrivati lì? Perché abbiamo capito che la cosa che più contavano erano le emozioni che ogni giorno ci hanno aiutato a capire chi siamo. Se si entra in questo meccanismo, il risultato poi è strabiliante. L'aspetto emozionale come si integra con analisi dei dati e avversari di turno? Bisogna analizzare il lavoro che la tua squadra deve fare per limitare il valore dell'avversario, poi alla fine la cosa più importante è mettere le tue emozioni in campo. Se tu metti le emozioni, gli rubi la palla all'avversario in otto occasioni su dieci e nelle restanti due lui non ti fa male. Può sembrare frutto del caso, ma non lo è. Playoff? Mai avuta paura, anche quando abbiamo preso due gol contro l'Entella mi sono girato verso la panchina e ho detto ai miei collaboratori e calciatori di stare tranquilli e che saremmo passati noi nonostante mancavano una decina di minuti al triplice fischio. Sono stato così incisivo perché sentivo che la mia avventura era accompagnata dalla mia fede. Avevo una sicurezza talmente grande che sono riuscito a restare lucido nei momenti in cui più mi serviva. Non potevo perdere quest'occasione di portare il Palermo in Serie B".