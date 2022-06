Palermo, Baldini: “Ho detto no al cambio modulo contro la Triestina, vi spiego”

"Allenatori emergenti in Serie A? Non ne voglio parlare, è un argomento che non mi interessa. Se io osservo loro, vuol dire che perdo la dimensione di quello che sto cercando io. A questi allenatori non interessano i discorsi sui valori che faccio io, ma piuttosto se giocare con la difesa a quattro o a cinque. Nella partita dei playoff di ritorno contro la Triestina, mancavano cinque minuti al triplice fischio e perdevamo uno a zero dopo aver preso un gol su calcio piazzato di testa. I miei collaboratori mi suggerirono di passare a cinque in difesa per limitare i rischi visto che con quel punteggio saremmo comunque passati noi. Io mi misi a ridere dicendo loro che se in quella serata avremmo passato il turno con la difesa a cinque, la volta successiva saremmo andati a casa perché si sarebbe trattato di speculare sul risultato. Alla fine abbiamo fatto il gol con Luperini e siamo andati a vincere nel turno successivo anche a Chiavari. Se magari avessi cambiato modulo, potevamo passare lo stesso noi ma nella partita dopo contro l'Entella i giocatori non avrebbero più creduto che erano stati loro a passare il turno bensì un atteggiamento tattico. Quest'ultimo è importante, ma una volta che ce l'hai quello che fa la differenza è proprio quello che tu hai dentro".