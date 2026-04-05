mediagol palermo Palermo-Avellino, la lista dei convocati di Inzaghi: fuori Johnsen e Corona

I convocati

Palermo-Avellino, la lista dei convocati di Inzaghi: fuori Johnsen e Corona

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I convocati in vista della sfida contro l'Avellino
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Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro l'Avellino. Non saranno disponibili Dennis Johnsen (elongazione arto inferiore destro) e Giacomo Corona (sovraccarico muscolare).

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

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