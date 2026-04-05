Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro l'Avellino. Non saranno disponibili Dennis Johnsen (elongazione arto inferiore destro) e Giacomo Corona (sovraccarico muscolare).
I convocati
Palermo-Avellino, la lista dei convocati di Inzaghi: fuori Johnsen e Corona
I convocati in vista della sfida contro l'Avellino
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani
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