Walter Novellino, ex allenatore sia dell'Avellino che del Palermo, ha rilasciato delle dichiariazioni al "Giornale di Sicilia" soffermandosi sulla sfida, proprio tra le due squadre, in programma domenica:
Il doppio ex
Palermo-Avellino, il doppio ex Novellino: “Partita importantissima per i rosa, irpini non da sottovalutare”
Il Palermo domenica affronterà l’Avellino: che tipo di partita si aspetta?
«Penso che Ballardini, che ha allenato anche il Palermo, essendo un ex chiaramente vorrà far bene. L’Avellino si sta riprendendo bene, dopo un periodo di difficoltà, nonostante avesse un allenatore molto giovane ma bravo come Biancolino. È ovvio che sarà una partita importante per il Palermo, anche se l’avversario non è da sottovalutare, visto che mentalmente si è ripreso. Io credo che la continuità che sta avendo il Palermo in questo momento possa essere un fattore di vantaggio per i rosanero.»
Come immagina questo rush finale?
«Credo che il Venezia sia la squadra che, per rendimento, ha dato più continuità. Le altre sono lì: Monza, Frosinone e Palermo. Nelle ultime partite conta tanto la preparazione fisica. Sono convinto che tutte lotteranno fino alla fine. Solo il Venezia lo vedo in leggero vantaggio, non solo per la classifica ma anche per il resto.»
Quanto può incidere, oltre alla condizione fisica, anche l’entusiasmo dell’ambiente? A Palermo, per esempio, il sostegno dei tifosi sta facendo la differenza.
«Può essere sicuramente un fattore determinante. Anche per questo aspetto vedo ancora il Palermo tra le candidate alla promozione diretta.»
Lei ha una lunga esperienza nel calcio: che opinione si è fatto del modello City Football Group?
«Mi piace molto, perché in una piazza come Palermo ci vuole continuità. Si tratta di una proprietà importantissima che in Inghilterra ha fatto benissimo. Per Palermo ci voleva qualcosa del genere, una grande società alle spalle. Sono convinto che faranno di tutto per poter salire il più presto possibile in Serie A.»
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