Palermo-Avellino, il doppio ex Novellino: “Partita importantissima per i rosa, irpini non da sottovalutare”

«Penso che Ballardini, che ha allenato anche il Palermo, essendo un ex chiaramente vorrà far bene. L’Avellino si sta riprendendo bene, dopo un periodo di difficoltà, nonostante avesse un allenatore molto giovane ma bravo come Biancolino. È ovvio che sarà una partita importante per il Palermo, anche se l’avversario non è da sottovalutare, visto che mentalmente si è ripreso. Io credo che la continuità che sta avendo il Palermo in questo momento possa essere un fattore di vantaggio per i rosanero.»