In programma nella giornata odierna la sfida tra Avellino e Palermo valida per la 33° giornata del campionato di Serie B. Archiviata la sosta, la compagine di Inzaghi cerca la vittoria per proseguire la rincorsa verso le prime due posizioni, distanti quattro lunghezze.
I precedenti
Palermo-Avellino, il bilancio sorride ai rosanero: lupi vittoriosi al Barbera solo in due occasioni
Quello odierno, si tratta del 41° confronto tra le due formazioni. Il bilancio è in favore dei rosanero che hanno avuto la meglio in diciannove occasioni, la peggio in nove e, invece, in dodici le due compagini si sono divise la posta in palio. Al Renzo Barbera, teatro del match odierno, il Palermo contro l'Avellino ha perso solo in due occasioni: in Serie C nel 2020 per 0-2, e in Coppa Italia nel 1980 per 0-1.
GLI ULTIMI PRECEDENTI
L'ultimo precedente tra le due compagini al Renzo Barbera risale all'ultima annata del Palermo in Serie C, nel 2020, quando le due formazioni si divisero la posta in palio. Al vantaggio rosanero siglato da Edoardo Lancini nel corso della prima frazione con un colpo di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo, ha risposto Tito su calcio di rigore. In seguito a questa sfida, Avellino e Palermo, non si incontrarono più, con i lupi usciti dal pantano della terza serie l'annata scorsa.
Nella stagione precedente, nel 20/21, le due formazioni si incontrarono in quattro occasioni. Due in campionato in cui sia all'andata, che al ritorno l'Avellino ebbe la meglio, vincendo al Barbera, all'andata, 0-2 con le reti di Fella e D'Angelo e tra le mura amiche, al ritorno, 1-0 con la rete decisiva di Silvestri. Le restanti due occasioni andarono in scena nei playoff nel turno degli ottavi di finale ad andata e ritorno: vittoria del Palermo in casa 1-0 e vittoria dell'Avelino con il medesimo risultato. Lupi che poi passarono il turno per la migliore posizione ottenuta, rispetto ai rosanero, nel campionato regolare.
L'ultimo precedente in Serie B risale, invece, alla stagione 2017/2018. Il Palermo, guidato da Bruno Tedino,in piena lotta per la promozione diretta ebbe la meglio 3-0 con le reti di La Gumina, Coronado e Trajkovski.
© RIPRODUZIONE RISERVATA