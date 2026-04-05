Palermo-Avellino, il bilancio sorride ai rosanero: lupi vittoriosi al Barbera solo in due occasioni

Quello odierno, si tratta del 41° confronto tra le due formazioni. Il bilancio è in favore dei rosanero che hanno avuto la meglio in diciannove occasioni, la peggio in nove e, invece, in dodici le due compagini si sono divise la posta in palio. Al Renzo Barbera, teatro del match odierno, il Palermo contro l'Avellino ha perso solo in due occasioni: in Serie C nel 2020 per 0-2, e in Coppa Italia nel 1980 per 0-1.