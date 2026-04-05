Palermo-Avellino, dirige il match Crezzini: cinque precedenti con i rosanero

Sarà il direttore di gara della sezione di Siena a dirigere il match in programma nella giornata odierna. Cinque precedenti con il Palermo

⚽️ 5 aprile - 09:00

Sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena a dirigere il match tra Palermo e Avellino. Gli assistenti saranno Giuggoli e Scarpa, quarto uomo Dorillo, al Var ci saranno Mazzoleni e Prenna.

L’arbitro toscano ha già diretto la squadra di Inzaghi in questa stagione, in occasione di Palermo-Sudtirol, finita 3-0 per i rosanero grazie ai gol di Pohjanpalo, Ceccaroni e Le Doauron. In passato, Crezzini ha arbitrato altre quattro partite dei siciliani: due in Serie D, contro Licata e Acireale, entrambe perse (2-0 al Dino Liotta e 1-3 al Renzo Barbera), una in Serie C, nell’ultima giornata del campionato 2020/21, vinta 1-3 dal Palermo contro la Virtus Francavilla, e una in Serie B, sconfitta 1-0 contro la Carrarese nella scorsa stagione 2024/25.

Nell'altro lato, ha diretto in tre occasioni l'Avellino. Nelle gare dei playoff di Serie C contro il Vicenza (sconfitta 2-1), e il Catania (sconfitta 1-0). E una volta nella stagione corrente, alla 19° giornata, nella sfida contro la Sampdoria vinta dai lupi per 2-1.