Tommaso Augello è intervenuto al Giornale di Sicilia:
LE PAROLE
Palermo, Augello: “Inzaghi ci ha detto che giocheremo tutti e saremo tutti fondamentali”
L'esterno dei rosanero si esprime sull'attuale allenatore del Palermo
E Inzaghi, cosa lo contraddistingue?
«La sua determinazione, la voglia di arrivare e di fare bene. Non lascia nulla al caso, tutto è improntato all’obiettivo. Quando arriva al campo è già concentrato: lo stiamo seguendo in tutti i dettagli».
In una stagione lunga e dispendiosa, quali armi deve avere una squadra?
«Sarà importante avere una rosa ampia: non solo 12-13 giocatori pronti, ma 18-20. Inzaghi ci ha detto che giocheremo tutti e saremo tutti fondamentali. Per questo dobbiamo rimanere sempre sul pezzo e farci trovare pronti».
