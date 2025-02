Palermo, Audero e Pohjanpalo in viaggio verso la Sicilia, il post sui social

Sono arrivate da pochi minuti le due grandi ufficialità attese in casa Palermo: Emil Audero e Joel Pohjanpalo. I due sono stati ritratti nel volo che li porterà in Sicilia, tramite un post nei canali ufficiali del club rosanero. Pronta una nuova avventura per entrambi, per un obiettivo comune chiaro in terra Siciliana.