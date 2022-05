Palermo, amarcord su Twitter: Pastore e Cavani si ritrovano, quel tag al club rosa…

Reunion a tinte rosanero, Cavani e Pastore nuovamente insieme. L'attaccante del Manchester United ed il fantasista dell'Elche ricordano i trascorsi con il Palermo di Zamparini e l'esperienza al PSG

E' di poche ore fa il tweet postato da Javier Pastore, che ritrae El Flaco ex Palermo e PSG, con la sua famiglia insieme ad un altro ex rosanero, l'attaccante del Manchester United Edinson Cavani. Il bomber uruguaiano ed il fantasista argentino hanno incantato nella stagione 2009-2010 con il club dell'allora patron rosanero Maurizio Zamparini e, successivamente, hanno condiviso stagioni significative nelle file del Paris Saint Germain. L'ex Roma, attualmente in forza all'Elche, ha taggato Psg e Palermo, oltre al bomber uruguaiano, i due club in cui ha militato insieme al "Matador" nel corso della sua carriera.