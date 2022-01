Palermo, altri sei calciatori negativi: in 23 a disposizione di Silvio Baldini

Il comunicato diramato dal club di viale del Fante dopo l'ennesimo ciclo di tamponi effettuati nella giornata di oggi

Silvio Baldini torna ad avere a disposizione altri sei calciatori in vista della ripresa del campionato. Mancano otto giorni, infatti, al ritorno in campo del Palermo. Il prossimo 24 gennaio la compagine rosanero affronterà in trasferta, fra le mura dello Stadio "Ceravolo", il Catanzaro di mister Vivarini.