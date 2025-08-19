Dopo la paura in Coppa Italia contro la Cremonese, quando Peda è stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a un duro scontro con Pezzella mentre stava tentando un cross, filtra ottimismo dalle valutazioni mediche.
Notizie Palermo
Palermo, allarme Peda rientrato ma la sfida con la Reggiana è in dubbio
Lieve stop per il difensore polacco: in dubbio con la Reggiana ma nessuna preoccupazione
Il giocatore, ex Spal, resta in dubbio per la prossima sfida di campionato contro la Reggiana, ma – come riportato dal Giornale di Sicilia – non si tratta di uno stop preoccupante. Una buona notizia per Inzaghi, che potrà presto contare nuovamente su di lui e tirare un sospiro di sollievo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA