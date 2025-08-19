mediagol palermo Palermo, allarme Peda rientrato ma la sfida con la Reggiana è in dubbio

Palermo, allarme Peda rientrato ma la sfida con la Reggiana è in dubbio

Lieve stop per il difensore polacco: in dubbio con la Reggiana ma nessuna preoccupazione
Dopo la paura in Coppa Italia contro la Cremonese, quando Peda è stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a un duro scontro con Pezzella mentre stava tentando un cross, filtra ottimismo dalle valutazioni mediche.

Il giocatore, ex Spal, resta in dubbio per la prossima sfida di campionato contro la Reggiana, ma – come riportato dal Giornale di Sicilia – non si tratta di uno stop preoccupante. Una buona notizia per Inzaghi, che potrà presto contare nuovamente su di lui e tirare un sospiro di sollievo.

