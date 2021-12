Calciomercato Palermo, al via l’era Baldini: idea Nardi per il centrocampo? Le ultime

Uno dei profili valutati dalla dirigenza rosa per rinforzare la mediana di Baldini è quello di Filippo Nardi

"Non si è sbilanciato sul mercato, Castagnini , ma c’è un reparto che per forza di cose necessita di interventi: il centrocampo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Il Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione sulla sessione di calciomercato che è ormai alle porte.

Sulla linea mediana, il nuovo tecnico Silvio Baldini ha in questo momento a disposizione quattro uomini: Francesco De Rose, Gregorio Luperini, Moses Odjer e Jacopo Dall'Oglio. Di questi, il primo ha sbloccato l'opzione legata al rinnovo di contratto automatico di un anno, mentre gli ultimi due sono in scadenza a giugno. La sensazione è quella che possa essere necessario implementare il pacchetto dei centrocampisti per offrire nuove soluzioni al tecnico, dato il rendimento sotto le aspettative di alcuni degli interpreti precedentemente citati.