Palermo, ai playoff c’è la Juve Stabia: data e orario del match

Dopo il deludente 1-1 contro la Carrarese, il Palermo chiude la regular season all’ottavo posto e sabato 17 maggio alle 19:30 affronterà in trasferta la Juve Stabia nei quarti di finale dei playoff. I campani, reduci dallo 0-0 con la Sampdoria – risultato che ha sancito la retrocessione dei blucerchiati in Serie C – si sono qualificati al quinto posto. Dopo due partite segnate dalla contestazione, i rosanero sono chiamati a reagire nella delicata sfida di Castellammare di Stabia, dove si giocheranno l’accesso alle semifinali e in caso di passaggio del turno affronteranno la Cremonese. L’altra sfida in programma vedrà di fronte Catanzaro e Cesena e la vincitrice sfiderà lo Spezia in semifinale.