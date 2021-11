Palermo, Stemperini: “Calcagni cercato da tanti, con i rosa se ne potrebbe parlare”

Le parole del procuratore di Riccardo Calcagni, oltre che di Matteo Brunori, in merito al possibile approdo del centrocampista tra le fila della compagine rosanero

Queste le parole di Alessandro Stemperini , agente tra gli altri anche di Matteo Brunori , intervenuto in merito alla situazione di Riccardo Calcagni e del suo possibile futuro lontano dalla Viterbese . Con il mese di novembre sempre più agli sgoccioli, si ricomincia a parlare sempre più insistentemente di calciomercato, con diversi club che stanno già cominciando a sondare il terreno in vista della sessione invernale di trasferimenti. Non solo club, perché anche diversi giocatori stanno ragionando sulla possibilità eventuale di cambiare maglia con l'avvio della finestra di gennaio.

Tra questi anche lo stesso Calcagni, giocatore che potrebbe anche interessare al Palermo di Renzo Castagnini. A tal proposito, infatti ha parlato proprio Stemperini, che ai microfoni di Palermo Today ha detto la sua sulla possibile offerta da parte del club targato Hera Hora al suo assistito, sottolineando anche gli ottimi rapporti in essere tra lui e la società rosanero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: "Calcagni è un giocatore seguito da tante squadre. Sta facendo molto bene ed è normale che ci sia interesse per lui ma non ho avuto contatti diretti col Palermo né con nessun altro. So che lo seguono in parecchi ma non c’è nulla di aperto. Col Palermo c’è un ottimo rapporto quindi nel caso ci fosse qualcosa se ne potrebbe anche parlare".