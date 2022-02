Palermo-ACR Messina, le pagelle dei quotidiani: bene De Rose e Valente, Floriano…”

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo ed al tecnico rosanero Silvio Baldini, dopo il 2-2 contro l'ACR Messina

Due a due. È questo il risultato finale di Palermo-ACR Messina, gara andata in scena al “Renzo Barbera” e valevole per il recupero della 21esima giornata del campionato Serie C-Girone C. Una gara dai due volti per i rosanero: energica e concreta nel primo tempo, spenta e calante nella ripresa.