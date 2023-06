Palermo, Abodi al Centro Sportivo di Torretta: “Un valore sociale per la comunità”

Il Ministro dello Sport. Andrea Anodi, visita anche il Centro Sportivo di Torretta in compagnia del presidente del Palermo FC, Dario Mirri.

Una visita nel capoluogo siciliano in qualità di Ministro dello Sport per verificare lo stato di salute di impiantistica ed infrastrutture sportive della città di Palermo. Prima di recarsi presso lo stadio Renzo Barbera, Andrea Abodi ha visitato, sempre in compagnia del presidente del club di viale del Fante, Dario Miurri, il centro sportivo che sta nascendo a Torretta ad opera del City Football Group. Di seguito le dichiarazioni dell'ex presidente della Lega B.