Palermo-Padova, Santana: “Baldini ha chiesto magia. Gara dura, la gente merita la B”

Le dichiarazioni di Santana a pochi minuti dall'inizio di Palermo-Padova, valida per il ritorno della finale dei playoff di Serie C

Mario Alberto Santana, collaboratore tecnico di Silvio Baldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Eleven Sports a pochi minuti dal calcio d'inizio della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Palermo e Padova: "Oggi sarà più dura rispetto all'andata. Loro sono molto fiduciosi. Abbiamo lavorato ancor di più per fare bene davanti a questa gente bellissima. Il Padova è una squadra importante, lo dimostra il fatto che sia in finale. Potremmo temere le giocate del singolo. Quanto avrei voluto giocare questa finale? Ho fatto quello che mi ha chiesto di fare la società. Sono contento di essere parte dello staff. Speriamo di vivere una bella serata anche stasera, la gente se lo merita. Due risultati su tre? Il mister non guarda questo, vuole solo vincere. Cosa ha detto Baldini alla squadra? Ha chiesto di portare la stessa magia vista da gennaio"