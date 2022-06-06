Dopo Trieste, Chiavari e Salò gli uomini di Silvio Baldini espugnano anche Padova nel primo atto del doppio confronto della Finale playoff di Serie C. Un Palermo concreto, quello sceso in campo in terra veneta, al quale è bastato il gol messo a segno al 10' del p.t. da Roberto Floriano, per portare sul proprio binario la prima delle due sfide che aggiudicheranno l'ultimo posto disponibile verso al prossima Serie B 2022-2023. Concentrati e ordinati, De Rose e compagni hanno saputo arginare senza alcun particolare affanno le sortite offensive della formazione patavina guidata da Massimo Oddo. L'edizione di Padova de "Il Mattino" ha analizzato così il primo round della sfida tra biancoscudati e rosanero andata in scena ieri sera all'Euganeo e vita dalla formazione siciliana di Silvio Baldini.

"Era dura, ora si fa durissima. Il Padova esce sconfitto dalla finale d’andata dei playoff di Serie C e per puntare al salto in B dovrà realizzare un’impresa straordinaria a Palermo, domenica prossima. «Finché c’è vita c’è speranza», recita il proverbio, e sperare si può, anzi si deve, ma certo stavolta non si è vista la squadra di carattere e personalità ammirata nelle partite precedenti degli spareggi-promozione. Troppo lunga in campo in molti frangenti, in difficoltà nel settore centrale, imprecisa nella finalizzazione. Un dazio pagato a caro prezzo, compreso il gentile omaggio a Floriano per il gol-partita. L’atmosfera che precede la sfida è di quelle che fanno venire i brividi: una splendida coreografia campeggia in Tribuna Est, dove in mezzo allo stemma della società creato con le bandierine spunta uno striscione degli ultras emblematico, «Noi siamo i padovani». In curva Nord fa da contraltare un’immensa onda rosanero, con 3000 tifosi siciliani. Il gemellaggio è forte e suggestivo, ma la partita ha i suoi crismi, e quando si comincia contano solo la propria squadra e l’obiettivo da raggiungere" - questo l'incipit d'analisi di Padova-Palermo a cura del noto quotidiano.

Le pagelle Biancoscudate (Il Mattino di Padova): Donnarumma 6; Ajeti 6.5, Valentini 6, Gasbarro 5; Germano 5.5, Ronaldo 6 (Della Latta sv), Saber 5.5 (Dezi sv), Curcio 5 (Cissé sv); Chiricò 6, Santini 6 (Ceravolo sv), Bifulco 6 (Jelenic 5.5).