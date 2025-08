Onore a metà per Totò Schillaci: la “strada” è uno spazio non fruibile

"Come la maggior parte dei palermitani e delle palermitane, quando ho appreso dalla stampa la notizia dell’intitolazione di una strada nei pressi dello stadio al nostro campione Totò Schillaci, ho provato una profonda gioia. Finalmente un atto di giusta riconoscenza per tutto ciò che Totò ha rappresentato, non solo per la nostra città, ma per l’Italia intera. Un’icona positiva, un esempio di riscatto, un simbolo di speranza per tanti giovani. Questo è stato, e continua a essere, Totò Schillaci.