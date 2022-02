Novellino: “Scudetto? Inter e Napoli ok, ma che Milan! La Juventus con Vlahovic…”

L'intervista all'ex tecnico di Venezia, Sampdoria, Palermo e Juve Stabia, Walter Novellino, concessa in esclusiva alla redazione di Mediagol.it

"Serie A, lotta scudetto e la squadra più intrigante per qualità di gioco? Per quanto riguarda il gioco è l'Atalanta quella che ultimamente mi ha impressionato di più e rimango convinto di questo. A dirti la verità, anche il Milan mi sta davvero impressionando, sta giocando alla grande, un calcio intenso e totale. L' Inter è lì in testa, poi c'è il Napoli, e credo che a contendersi il campionato sia quel terzetto lì. Contro la Lazio, in Coppa italia, il Milan mi ha davvero stupito, e non è facile trovare una squadra di qualità come la compagine rossonera, che gioca splendidamente dentro il campo e tra le linee, con un Leao incontenibile e dei giocatori che possono metterti seriamente in difficoltà in qualsiasi momento. Juventus in ascesa con l'arrivo di Vlahovic? Certamente, le dirette concorrenti dovranno tenere d'occhio la squadra di Allegri, perché zitta zitta, sta trovando equilibrio e convinzione, rosicchiando punti e non mollando di un centimetro. Il campionato è molto lungo e imprevedibile...".