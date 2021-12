Novellino: “La mia su Catania-Palermo, etnei hanno un vantaggio. Moro e Brunori…”

Le dichiarazioni rilasciate da Walter Novellino, doppio ex di turno, in vista della sfida tra Catania e Palermo

"Sono due belle squadre che mi hanno creato grattacapi. Con il Palermo abbiamo pareggiato 0-0 al Menti mentre al Cibali siamo stati battuti 3-2. Dico che la mia squadra meritava di vincere sia con i rosanero che con i rossazzurri, ma il calcio molte volte è bugiardo". Lo ha detto Walter Novellino , intervistato ai microfoni di Itasportpress.it in vista del derby di Sicilia , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino". Il doppio ex di turno ha detto la sua su Catania e Palermo , reduci rispettivamente dalla sconfitta rimediata sul campo del Latina e la vittoria conquistata al "Renzo Berbera" contro il Monopoli . Ma non solo...

"Il Catania ha le qualità per arrivare ai playoff, il Palermo può aspirare a qualcosa in più. Se peserà il fatto che il Palermo ha conquistato 32 punti e il Catania sul campo 22? Assolutamente no. Il derby azzera tutto e sfugge a ogni pronostico. Il fattore campo dà qualche chance in più di vittoria ai rossazzurri. Sa perchè? Perchè ci saranno i caldissimi tifosi del Catania che spingeranno dal 1' al 90'. Li conosco bene e sono il dodicesimo uomo in campo. Naturalmente caldi come quelli rosanero ma come detto si giocherà al 'Massimino' e non al 'Barbera' quindi sarà la squadra etnea a godere di questo vantaggio domenica. Catania e Palermo sono due città che hanno dato tanto al calcio italiano e meritano di affrontarsi in Serie A e non in terza serie. Sono felice che sarà un derby con i tifosi allo stadio dopo il lockdown visto che il calcio a porte vuote vale zero", ha proseguito.