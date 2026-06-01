Dopo la promozione in massima serie, l'allenatore del Monza, Paolo Bianco, ha rilasciato una intervista a Sky Sport soffermandosi a tracciare un piccolo bilancio sulla stagione appena terminata sottolineando le difficoltà affrontate nel corso dell'anno e il lavoro svolto da squadra, staff e società per raggiungere gli obiettivi prefissati:

"Credo che assieme al mio staff, assieme alla società, quest'anno abbiamo fatto, qualcuno dirà che non è la parola giusta, però abbiamo fatto un capolavoro. Perché c'erano tutti i presupposti per fare dei danni enormi, non per colpa di nessuno, per quello che abbiamo detto all'inizio, perché ci siamo trovati con una nuova società che doveva conoscerci, con giocatori scontenti di essere a Monza. Galliani è una persona che ha dato tantissimo a questi ragazzi e loro si sono trovati senza più un punto di riferimento e i primi mesi sono stati complicati.

Per quello ho avuto molta pazienza, ho imparato tantissimo, mi ha migliorato tantissimo questo percorso e alcuni momenti di quell'inizio stagione sono stati fondamentali e me li ritroverò poi nell'arco della carriera."

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