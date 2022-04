MONOPOLI-PALERMO, DALL’OGLIO E SOLERI DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Queste le formazioni ufficiali della gara Monopoli-Palermo, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30 allo Stadio "Vito Simone Veneziani"

Mediagol ⚽️️

Queste le formazioni ufficiali della gara Monopoli-Palermo, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30 allo Stadio "Vito Simone Veneziani".

MONOPOLI: 1 Loria, 3 Mercadante, 4 Bizzotto, 7 Starita, 8 Piccinni (cap.), 11 Gulebre, 21 Bussaglia, 23 Arena, 25 Vassallo, 29 Borrelli, 77 Viteritti.

A disposizione: 22 Guido, 5 Pamblanchi, 9 Grandolfo, 15 Fornasier, 16 Morrone, 18 D’Agostino, 19 Romano, 24 Nina, 26 Natalucci, 27 Hamlili, 35 Novella, 98 Quani.

Allenatore: Colombo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 19 Odjer, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Petrella (Viterbo).

Assistenti: Bartolomucci (Ciampino) – Bonomo (Milano).

Quarto Ufficiale: Russo (Torre Annunziata).