Monopoli-Palermo 0-1: rosa solidi e concreti, Valente firma il vantaggio

Un Palermo autorevole, solido e concreto gestisce il match e passa grazie alla rete firmata da Nicola Valente. Rosanero che non rischiano nulla e chiudono in vantaggio il primo tempo

L'avvio del Palermo è autorevole e di grande personalità: la squadra di Baldini fa la partita e denota una marcata supremazia territoriale sull'avversario. Possesso palla, manovra lineare ed avvolgente, precisione e pazienza nella tessitura delle trame nel tentativo di scalfire la densità di un Monopoli solido ed attento in fase di non possesso. Lancini, ingenuo eccesso di foga, rimedia subito un cartellino giallo per un'entrata troppo vigorosa ed in ritardo nel cuore del centrocampo La compagine ospite passa dopo quasi venti minuti: giocata classica dei rosanero, Giron crossa teso da sinistra e Valente chiude con il destro sul secondo palo dopo il velo di Soleri. La reazione del Monopoli non è particolarmente intensa e brillante, il Palermo non eccelle nella gestione della sfera e inizia a sbagliare qualche appoggio di troppo. Tuttavia la squadra di Baldini controlla senza particolari affanni l'incedere dei padroni di casa. Piccinni prova ad incornare su cross di Guillebre ma non trova né potenza né precisione. Brunori squarcia il dispositivo difensiva biancoverde ed offre un buon assist a Luperini, l'ex Trapani perde l'attimo per calciare e guadagna solo un angolo. Il primo tempo termina con la compagine rosanero in vantaggio.