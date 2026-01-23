Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Modena. Assente Davide Veroli a causa di un sovraccarico muscolare, e Magnani.
Modena-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: out Veroli
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
77 Di Bartolo
