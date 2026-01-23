mediagol palermo Modena-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: out Veroli

I convocati

Modena-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: out Veroli

Modena-Palermo, la lista dei convocati di Inzaghi: out Veroli - immagine 1
I convocati in vista del Modena
⚽️

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Modena. Assente Davide Veroli a causa di un sovraccarico muscolare, e Magnani.

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

77 Di Bartolo

Leggi anche
Editoria sportiva, il libro dell’ex Palermo Mantovani: “Guida per giovani calciatori...
Corriere Dello Sport: “Il Palermo allo sprint per Johnsen”

© RIPRODUZIONE RISERVATA