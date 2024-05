Mignani: “Partita decisa da un episodio. Se poi l’arbitro spezzetta la partita…”

Le parole del tecnico rosanero al termine di Spezia-Palermo: "Probabilmente non sono stato bravo io a far capire il clima che c’era al Picco".

"Lo Spezia ha approcciato meglio di noi con più aggressività e il gol è stato decisivo". Lo ha detto Michele Mignani , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro lo Spezia , andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Alberto Picco": 1-0 il risultato finale alla luce della rete siglata da Di Serio . "Abbiamo sofferto la loro vemenza, la loro ferocia", le sue parole.

"La squadra ha reagito nel secondo tempo, probabilmente non sono stato bravo io a far capire il clima che c’era al 'Picco'. Il Palermo di oggi non sprizza serenità da tutti i pori. Ogni volta che prendiamo un colpo lo subiamo. Il secondo tempo è stato molto spezzettato e non ci ha permesso di dare il ritmo. Ma è stata una gara equilibrata e decisa da un episodio. Una squadra che deve recuperare deve combattere su ogni pallone. Se poi l’arbitro non lo concede perché spezzetta il gioco e la squadra di casa si ferma e resta a terra, approfittandone, è normale ci sia nervosismo. Ma dovevamo trovare il modo di riprendere la partita".